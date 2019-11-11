Международный семинар «Усадебные парки: настоящее и будущее» проходит в Псковской области

16:27, 11 ноября 2019, ПАИ

С 11 по 12 ноября в деревне Бугрово Пушкиногорского района проходит семинар «Усадебные парки: настоящее и будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, семинар посвящен вопросам управления историческими усадебными парками. Он организован Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Псковской региональной общественной организацией «Чудской проект», муниципалитетом города Балви (Латгалия, Латвия) в рамках проекта «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России».

В мероприятии принимают участие владельцы, руководители и эксперты приусадебных парков, расположенных в Псковской области и Латвии; руководители регионального и муниципального уровня, ответственные за сохранение исторического наследия и объектов культуры, за развитие туризма; специалисты, решающие вопросы пространственного развития на уровне региона и муниципалитета; руководители и представители организаций, работающих в области сохранения культурного наследия; представители туристической сферы Псковской области и Латвии; эксперты в области истории, ботаники и другие специалисты, которые помогут внести вклад во всестороннее понимание эффективного управления бывшими усадебными парками.

В частности, в рамках семинара участники делятся опытом содержания усадебных парков, планами по их развитию и использованию в интересах местных жителей и развития туризма; по созданию и проведению экскурсионных программ, выработке новых форм и методов использования рекреационно-парково-ландшафтных комплексов и тематических парков на базе исторических природных объектов.

Проект «Новая жизнь старых парков: эффективное управление историческими природными объектами в приграничном регионе Латвии и России» реализуется в Псковской области и в Балви при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014 – 2020 годов.

В рамках проекта в течении 2-х лет будут проведены мероприятия, направленные на поддержание и сохранение усадебных парков Латгалии и Псковской области. Представители двух регионов ознакомятся с состоянием усадебных парков, поделятся опытом управления ими, создадут интерактивную карту усадебных парков Псковской области и Латгалии, проведут обучение для менеджеров парков, займутся благоустройством инклюзивного парка на части территории Корытовского лесопарка в Пскове. Кроме того, запланированы тренинги для «Лестных бригад» по уходу за инклюзивным парком, фестивали «Горожане у Горожанских» в Пскове и Балви, международная конференция по вопросам управления усадебными парками и другие мероприятия.

Общая сумма финансирования проекта составит 685 тысяч 354 евро (в том числе софинансирование проекта в объёме 616 тыс. 818,6 евро за счёт средств программы).