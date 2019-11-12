Лжесотрудники трудовой инспекции стали чаще звонить жителям Псковской области

13:46, 12 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области участились случаи звонков от неизвестных людей, которые представляются сотрудниками государственной инспекции региона и предлагают гражданам платные услуги в области проведения специальной оценки условий труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В псковском Роструде подчеркнули, что государственная инспекция труда в Псковской области не предоставляет платных услуг. В ведомстве отметили, что все поступающие от имени инспекции предложения платных услуг либо приобретения печатной продукции являются мошенничеством. В связи с этим псковская инспекция труда призывает граждан сообщать в правоохранительные органы обо всех фактах подобных предложений.

Государственная инспекция труда в Псковской области также подчеркивает, что ведомство оказывает консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда работодателям и работникам абсолютно бесплатно. Обратиться за консультацией псковичи могут в государственную инспекцию труда (Псков, улица Новоселов, 11а) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и в пятницу до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).