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Общество

Срок использования шипованной резины предложили сократить в России

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин в центральном регионе России с 273 до 188 дней, а для других регионов страны установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями, сообщает RT.

По данным «Автодора», 90% ущерба дороги в России получают именно в зимой. Более всего достается дорогам с разрешенной скоростью свыше 70 километров в час. Поэтому специалисты, чтобы сократить износ дорожного покрытия, предлагают уменьшить срок эксплуатации шипованных шин. Также она предлагают установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70-80 километров в час.

При этом специалисты «Росавтодора» считают, что для тех, кто будет нарушать период эксплуатации шипованной резины, необходимо установить административный штраф.

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