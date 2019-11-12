Срок использования шипованной резины предложили сократить в России

12:05, 12 ноября 2019, ПАИ

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин в центральном регионе России с 273 до 188 дней, а для других регионов страны установить свои нормы в соответствии с местными климатическими условиями, сообщает RT.

По данным «Автодора», 90% ущерба дороги в России получают именно в зимой. Более всего достается дорогам с разрешенной скоростью свыше 70 километров в час. Поэтому специалисты, чтобы сократить износ дорожного покрытия, предлагают уменьшить срок эксплуатации шипованных шин. Также она предлагают установить максимальную скорость движения автомобилей зимой на уровне 70-80 километров в час.

При этом специалисты «Росавтодора» считают, что для тех, кто будет нарушать период эксплуатации шипованной резины, необходимо установить административный штраф.