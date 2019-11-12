Программу по переселению соотечественников в Псковскую область презентовали Представительству МВД России в Молдове

15:43, 12 ноября 2019, ПАИ

Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, презентовали на видеоконференции с Представительством МВД России в Республике Молдова и общественными организациями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, мероприятие провел региональный комитет по труду и занятости совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

На встрече представили общую информацию о здравоохранении, образовании и рынке труда Псковской области. Также стороны рассмотрели вопросы, которые чаще всего интересуют лиц, желающих переехать в Псковскую область на постоянное место жительства. Это возможности жилищного обустройства, условия участия в государственной программе, получение компенсаций, предусмотренных участникам программы и членам их семей.

С 2010 года на территорию Псковской области прибыли более 8,9 тыс. участников госпрограммы и членов их семей из 20 иностранных государств. Так, из Молдовы переселилось на постоянное место жительства более 2,1 тыс. человек (около 25% от общего количества прибывших за время реализации госпрограммы).

Сейчас в регионе реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы».