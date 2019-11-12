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Общество

Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны обнародуют в Пскове

Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны обнародуют известные историки на Второй Международной научно-практической конференции, которая состоится 14 и 15 ноября на базе Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие также носит название «XIV Псковские архивные чтения» и посвящено 75-летию Победы в войне 1941-1945 годов.

Уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области представят общественности историки из России и зарубежья, представители власти. Псковские специалисты расскажут, как формировали фонд партизанских документов в областном центре, в чем заключается проблема «фальсификации истории» в сегодняшние дни, как в Псковской области реализуют проект «Архив — живая память поколений». Учёным предстоит обсудить проблему ущерба, который нанесли немецко-фашистские захватчики разным субъектам РФ. Также на форуме будет представлена фотохроника военных лет и воспоминаний участников, архивные документы об истории Псковского края.

Новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях — проект «Без срока давности» - презентует Поисковое движение России.

Эксперты обсудят проблемные вопросы, связанные с освещением событий Великой Отечественной войны на уроках истории. В частности, на одной из площадок конференции будут говорить о современных подходах к журналистским расследованиям о войне.

Будет работать творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне», где представят документальные фильмы об оккупированных территориях - «Дети за проволокой» (Карелия), который сняли кадеты Петрозаводского кадетского училища, и видеопроект «История забытых деревень», созданный молодёжью Твери. На площадке речь пойдет о проблемах сопротивления оккупационным властям, сплоченности советских граждан в борьбе с фашизмом, героизме и мужестве молодежи в годы войны и их отражении в современной документалистике.

В рамках проекта «Без срока давности» состоится презентация картины «Учености плоды», которую снимали в Псковской области. Организаторы - Поисковое движение России, Российское историческое общество и киностудия «Ленфильм». Режиссер и генеральный продюсер фильма Игорь Угольников представит малоизвестную историю оккупации Михайловского. В съемках фильма задействовали известных российских и немецких актеров Сергея Безрукова, Настасью Кербенген, Федора Бондарчуку, Игоря Угольникова, Анастасию Мельникову, Микаэль Эпп.

Конференцию организуют администрация Псковской области, ПсковГУ, Государственный архив региона и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. В форуме примут участие известные историки, ученые, работники архивов России и зарубежья, представители власти.

Официальный хэштег конференции #БезСрокаДавности

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