Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы

18:02, 12 ноября 2019, ПАИ

«На мой взгляд, мы сделали огромный объем работы за это время», — заявил директор компании ООО «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, подводя итоги работы за 10 месяцев в эфире «Радио России» 12 ноября.

Сергей Пайст высказал сомнение, что кто-нибудь ещё «так легко и просто» проведет подобную работу за столь небольшое время. «Но можно попробовать», — предложил он.

«География оказания услуги, безусловно, расширилась в несколько раз», — подчеркнул директор ООО «Экопром». По его словам, услуга стала оказываться в тех населенных пунктах, в которых ранее никогда не вывозили мусор.

Сергей Пайст сообщил, что качество оказания услуги зависит от сезонности, и в дождливое время появляются проблемы с доступностью определенных населенных пунктов. «Дороги, всё-таки, должны быть, чтобы можно было доехать на любой машине, а не только на спецтехнике», — пояснил он.

Руководитель регоператора отметил, что в Псковской области за 10 месяцев значительно обновился парк техники для сбора и вывоза отходов, а также обновился контейнерный парк.