Должники за вывоз ТКО в Псковской области получат уведомления от «Экопрома»

18:23, 12 ноября 2019, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области - ООО «Экопром» пришлет в этом году уведомления тем жителям региона, кто ни разу не оплачивал услугу по вывозу ТКО. Об этом сообщил директор компании Сергей Пайст в ходе прямого эфира программы «Стартовая площадка» на «Радио России» 12 ноября.

По его словам, в уведомлении разъяснят возможную ответственность за неоплату услуги. Сергей Пайст уточнил, что если после получения уведомления гражданин не погасит задолженность, то последует судебное разбирательство.

Директор ООО «Экопром» пояснил, что ситуация по сбору средств за вывоз мусора в регионе улучшается. «На сегодняшний день сбор по региону около 73%. Порядка 100 млн рублей задолженность физических лиц», — отметил он.