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Общество

Получающих финансирование из-за рубежа блогеров могут начать штрафовать

Получающих финансирование из-за рубежа блогеров могут начать штрафовать на сумму до 100 тыс. рублей за нарушения. Такие поправки предусмотрены законопроектом, касающимся признания физических лиц иностранными агентами, пишет газета «Известия»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что законопроект направлен на ликвидацию серых зон интернета, «которые вносят значительный деструктив в российскую информационную повестку».

По словам источников издания в Государственной Думе, что законодательная инициативы может быть принята в окончательном чтении уже в этом месяце.

Фракция «Справедливой России» уже готова поддержать документ, на данный момент его изучают в «Единой России». КПРФ и ЛДПР настроены категорически против данных нововведений. Блогеры выразили недовольство инициативой, так как опасаются злоупотреблений и ограничения свободы слова.

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