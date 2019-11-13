Штрафовать за некачественный бензин стали чаще в России

13:41, 13 ноября 2019, ПАИ

В России увеличилось количество штрафов за торговлю некачественным топливом на автозаправках. За девять месяцев текущего года нарушители заплатили 47 млн рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Средний размер штрафа за реализацию не соответствующего стандартам топлива составил 580 тысяч рублей, а максимальный – превысил 2 млн рублей.

Только за III квартал текущего года за продажу некачественного топлива взыскали 24,6 млн рублей, а за первые два квартала – 22,4 млн рублей. Общая сумма почти сопоставима с объемом штрафов за весь прошлый год – 50 млн рублей. По мнению экспертов, увеличение объёма штрафов связано с более эффективными проверками организаций-нарушителей.