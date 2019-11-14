Секретные архивы ФСБ обнародуют в Пскове (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

11:09, 14 ноября 2019, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началась видеотрансляция из Псковского государственного университета, где проходит вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Историки из разных российских регионов и Белоруссии представят исследования, открывающие новые исторические факты периода 40-х годов XX века.

Открывает серию научных сообщений директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин, который расскажет об итогах работы с рассекреченными докуменатами УФСБ России по Псковской области и о новых данных по истории региона в период фашистской оккупации.