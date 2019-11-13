Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»

15:18, 13 ноября 2019, ПАИ

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Лидер». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала главный редактор районной газеты «Сельская новь» Любовь Озерская.

Она отметила, что для социально-экономического развития района Сергей Михеев прикладывает максимум усилий и делает все возможное для поддержания имиджа района, как одного из наиболее стабильных. «Он отличается высокой работоспособностью, умеет вести деловые переговоры, способен применять новые подходы к решению возникающих проблем и оценивать ситуацию с перспективой на будущее», - подчеркнула Любовь Озерская.

В заявке также отмечается, что Сергей Михеев пользуется популярностью у жителей Бежаницкого района, о чём говорит его переизбрание на должность главы района на второй срок. В единый день голосования в сентябре этого года Сергея Михеева поддержали 70,85% избирателей.

«Заслугой главы района является достижение с 2015 по 2018 годы значительных показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района, установленных указом президента, - отметила Любовь Озерская. - Все эти годы Бежаницкий район получал высокие сводные оценки платежеспособности бюджетов муниципальных образований и качества управления муниципальными финансами Псковской области».

Номинант на «Народное признание» имеет множество наград. В частности, в 2000 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», а в 2010 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ».

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия читайте здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>