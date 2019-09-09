Итоги голосования в Псковской области: Кто победил на выборах глав районов и прошёл в собрания

15:21, 09 сентября 2019, ПАИ

В Единый день голосования в Псковской области прошли 13 избирательных кампаний. В регионе работали 114 избирательных участков, принять участие в голосовании могли 92 тысячи избирателей.

В частности, жителям шести районов предстояло выбрать глав.

Кто встал в руля

По результатам голосования Бежаницкий район продолжит возглавлять Сергей Михеев, который был выдвинут на выборы партией «Единая Россия». Действующего главу поддержали 70,85% избирателей (3 тыс. 306 голосов).

На втором месте оказался эксперт ООО «Техосмотр» Александр Иванов, шедший на выборы от ЛДПР (15,75% или 735 голосов), на третьем – кандидат от «Справедливой России», инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района Виктор Соловьев (8,77% или 409 голосов). Меньше всего голосов получил инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ» Иван Сверчков, который шёл на выборы от «Партии Роста» - 2,19% или 102 голоса.

Явка избирателей составила 47,85%.

В Дновском районе победу одержал кандидат от партии «Яблоко», начальник отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Псковской таможни Михаил Шауркин, набравший 63,75% голосов (2 тыс. 904 голоса). Далее идёт выдвинутая «Единой Россией» начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова, у которой 23,07% (1 тыс. 51 голос). Третий результат – 181 голос или 3,97% - у индивидуального предпринимателя, депутата Собрания Дновского района Анатолия Волкова (КПРФ).

2,44% (111 голосов) получил начальник отдела по транспорту, архитектуре, ЖКХ и жилищным правоотношениям в администрации Дновского района Андрей Киселев (самовыдвижение), 1,87% (85 голосов) – глава сельского поселения «Выскодская волость», депутат Собрания сельского поселения «Выскодская волость» Елена Гуляева (самовыдвижение), 1,67% (76 голосов) – генеральный директор ООО «ГЕОСТАЗ» и микрокредитной компании «Валенсия Инвест» Георгий Семёнов (самовыдвижение), 0,75% (34 голоса) - помощник депутата Псковского областного Собрания и парламентарий Собрания депутатов Дновского района Алексей Лазунин (ЛДПР), 0,4% (18 голосов) – директор «Эко-край «Псковский» Игорь Романов («Партия Роста»).

Явка на выборах главы Дновского района составила 44,88%.

За пост главы Новоржевского района боролись 6 кандидатов. Наибольшее количество голосов - 1 тыс. 662 или 45,95% - получила депутат районного Собрания, домохозяйка Софья Пугачёва. Она шла на выборы от партии «Яблоко».

Почти такой же результат по итогам выборов – 1 тыс. 630 голосов или 45,06% - у кандидата от «Единой России», заместителя главы администрации Новоржевского района, председателя комитета по экономическому развитию, жилищно-строительным вопросам, сельскому хозяйству и природным ресурсам Сергея Мезенцева. Третье место заняла программист в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы, депутат Собрания Новоржевского района Наталья Антонова, выдвинутая «Справедливой Россией». У неё 119 голосов или 3,29%.

Менее 100 голосов избирателей получили директор ООО «Энергострой» Александр Гущин, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость (61 голос или 1,69%), кандидат от «Коммунистов России», рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка в МУП Пустошкинского района «Партнёр» Светлана Пугачёва (46 голосов или 1,27%), эксперт ООО «Техосмотр» Алексей Иванов, шедший на выборы от ЛДПР (31 голос или 0,86%).

Участие в выборах главы района приняли 52,53% избирателей.

В Пустошкинском районе на выборах главы победила кандидат от партии «Яблоко», депутат районного Собрания, пенсионер Светлана Василькова. Её поддержали 1 тыс. 877 избирателей или 53,35% участников голосования.

Второе место занял кандидат от партии «Единая Россия», председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин (1 тыс. 287 голосов или 36,58%). Претендент от ЛДПР помощник депутата Псковского областного Собрания, депутат районного Собрания Алексей Карасев получил 2,93% (103 голоса), кандидат от «Справедливой России», начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова - 2,39% (84 голоса), домохозяйка Елена Агаджанова, шедшая на выборы от «Партии Роста», - 1,05% (37 голосов).

На избирательные участки в Единый день голосования в Пустошкинском районе пришли 49,46% избирателей.

Выборы главы Пушкиногорского района завершились победой кандидата от «Единой России» Александра Баранова – действующего руководителя муниципалитета. За него проголосовал 1 тыс. 841 человек, что составило 53,93% от общего количества участников выборов.

850 голосов или 24,9% набрал педагог-организатор в областном Доме детства и юношества «Радуга» Аркадий Васильев от партии «Яблоко». Тройку лидеров замкнул самовыдвиженец, председатель правления региональной благотворительной общественной организации социальной помощи Д. В. Волконского Дмитрий Волконский, у которого 369 голосов или 10,81%.

На четвёртом месте - военный пенсионер Геннадий Ефимов от ЛДПР (130 голосов или 3,81%), на пятом – пенсионер МВД Сергей Афанасьев от «Справедливой России» (70 голосов или 2,05%), на шестом – оператор-кассир автозаправочных станций у ИП Зелютков А. Г. Наталья Сидоренко от «Партии Роста» (28 голосов или 0,82%).

Явка избирателей на выборах главы Пушкиногорского района составила 45,61%.

В Усвятском районе 92,69% (2 тыс. 334 голоса) избирателей поддержали на выборах кандидата от «Единой России», заместителя главы администрации муниципалитета Дмитрия Петрова.

У обладателя второго места – всего 54 голоса или 2,14%. Такой результат получила выдвинутая «Партией Роста» продавец Ольга Никулина. Третье место занял егерь в ООО «Магнум» Алексей Кошель, шедший на выборы от ЛДПР (41 голос или 1,63%), четвёртое – пенсионер, депутат Собрания Великолукского района Виктор Саперов, выдвинутый «Справедливой Россией» (38 голосов или 1,51%), пятое - кандидат от партии «Социальной защиты», председатель ликвидационной комиссии в ООО ЦДО «АйтиЛён» Виктор Широбоков (31 голос, 1,23%).

Проголосовали на выборах 66,58% жителей Усвятского района, обладающих избирательным правом.

Законодательные органы тоже пополнились

Также 8 сентября выбирали депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2. Мандат получит врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковской городской Думы Артур Гайдук. За него проголосовали 1 тыс. 688 человек, что составляет 40,21% от общего количества участников выборов. Он шёл от партии «Яблоко».

Второй результат – у кандидата от «Единой России» советника генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Максимова. Он получил 1 тыс. 353 голоса или 32,23%. На третьем месте с результатом 507 голосов (12,08%) - выдвинутый от «Справедливой России», директор ООО «Подкова» Павел Николаев, на четвёртом –кандидат от ЛДПР, помощник депутата Госдумы Артем Васильев, у которого 452 голоса (10,77%).

Явка на выборах составила 16,56%.

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу по одномандатному округу №13 завершились в пользу кандидата от «Единой России», главного врача Псковской городской поликлиники Галины Невалённой. Она получила 34,38% голосов избирателей (613 голосов).

24,51% (437 голосов) набрал начальник отдела внедрения в ООО «МИП «ДЭМИСМЕД» Николай Кузьмин, шедший на выборы от «Яблоко», 19,52% (348 голосов) - директор ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» Олег Луценко, выдвинутый КПРФ.

На четвёртом месте оказалась кандидат от «Справедливой России», заместитель генерального директора в ООО «УО» Городская управляющая компания» Татьяна Филипченкова, у которой 4,77% (85 голосов). Далее идут выдвинутый ЛДПР повар в ООО «Перспектива» Павел Рахонин (4,21% или 75 голосов), претендент от партии «Социальная защита», председатель ликвидационной комиссии ООО Центр дополнительного образования «АйтиЛён» Виктор Широбоков (3,25% или 58 голосов), самовыдвиженец, официальный уполномоченный представитель Гражданского регионального автономного движения России Василий Краснов (3,03% или 54 голоса).

На последнем месте оказался кандидат от «Партии Роста», директор ООО «Эко-край «Псковский» Игорь Романов, набравший 39 голосов или 2,19%.

Участие в довыборах в гордуму приняли 18,05% избирателей.

В Единый день голосования в двух волостях Псковского района жители формировали состав местных Собраний.

В Карамышевской волости во всех трёх округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия». Мандаты по избирательному округу №1, где явка составила 33,3%, получат председатель СПК «Загорье» Юрий Травин (240 голосов или 65,04%), глава администрации Карамышевской волости Лариса Александрова (227 голосов или 61,52%), фельдшер Талицкого ФАПа Псковской межрайонной больницы Татьяна Владимирова (152 голоса или 41,19%), почтальон Елена Кольцова (117 голосов или 31,71%).

В избирательном округе №2, где приняли участие в голосовании 38,99% избирателей, в Собрание прошли медицинская сестра участковой поликлиники села Карамышево Псковской межрайонной больницы Светлана Жукова (266 голосов или 61,01%), почтальон Михаил Фёдоров (179 голосов или 41,06%), учитель английского языка в Карамышевской средней школе Ирина Филиппова (159 голосов или 36,47%) и заведующая отделом клубной работы Выставского досугового отделения Псковского районного Центра культуры Наталья Гаврилова (133 голоса или 30,5%).

В округе №3 на участки пришли 39,22% избирателей. Большинство голосов получили старший менеджер по обслуживанию в дополнительном офисе №8630/01555 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Наталья Орлова (170 голосов или 54,66%), начальник производства ПО «Карамышевский хлебозавод» Ольга Михайлова (159 голосов или 51,13%) и депутат, глава Карамышевской волости Татьяна Павлова (149 голосов или 47,91%).

В Серёдкинской волости по трём округам избрали 10 депутатов, 8 из которых представляют партию «Единая Россия», один – КПРФ и один – самовыдвиженец.

В избирательном округе №1 явка составила 32,88%. Здесь по итогам голосования в Собрание прошли директор ООО «СВЯТОБОР» Сергей Белов (174 голоса или 50,88%), глава Серёдкинской волости, самовыдвиженка Раиса Шумкина (154 голоса или 45,03%) и воспитатель детского сада «Родничок» в Верхолино Наталья Виноградова (132 голоса или 38,6%).

26,26% избирателей проголосовали на выборах в избирательном округе №2. Победителями тут признаны командир отдельного пожарного поста села Середка Артём Павлов (175 голосов или 50,87%), генеральный директор ООО «Потенциал плюс» Татьяна Карпович (172 голоса или 50%), учитель начальных классов Середкинской средней школы Наталья Евсевьева (113 голосов или 32,85%) и водитель госпредприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Владимир Удальцов (91 голос или 26,45%).

В третьем избирательном округе явка составила 25,59%. Здесь наибольшую поддержку жителей получили мастер домоуправления ООО «Управляющая компания «Жилуслуги» Николай Мартынюк (144 голоса или 60%), фельдшер Спасовщинского ФАПа Псковской межрайонной больницы Людмила Фурман (127 голосов или 52,92%) и временно неработающий Валерий Михайлов, выдвинутый КПРФ (54 голоса или 22,5%).

В Великолукском районе 8 сентября избрали недостающего депутата Собрания. Вакантный мандат получит кандидат от «Единой России», пенсионер Галина Меркулова, за которую проголосовали 610 человек или 70,68%. Явка составила 22,98%.

В Дновском районе в Собрание необходимо было доизбрать двух парламентариев. По избирательному округу №1 победу одержал генеральный директор ООО «Эра», выдвинутый на выборы «Единой Россией», Александр Патрикеев (316 голосов или 31,47%), по округу №2 – кандидат от партии «Яблоко» заместитель начальника депо по планированию и контролю ремонта локомотивов Эксплуатационного локомотивного депо Дно Денис Тимофеев (308 голосов или 37,61%). В первом округе явка составила 46,6%, во втором – 42,66%.

Ещё одни дополнительные выборы проходили в Себежском районе, где определяли депутата Собрания Соснового Бора по округу №5. На избирательные участки пришли 31,91% жителей. Большинство из них поддержали педагога дополнительного образования Сосновоборской средней школы Юрия Алексеева, который шёл на выборы от «Единой России» (30 голосов или 66,67%).

Что говорят эксперты

Как отметил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, комментируя итоги прошедших в регионе выборов, важно не столько одержать победу, сколько сохранить поддержку избирателей и оправдать их высокое доверие в последующем. Он подчеркнул, что борьба была острой и конкурентной, а избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством.

«Мы, безусловно, уважаем выбор жителей Псковской области, которые определились в том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем на разных выборных должностях», - заявил секретарь «Единой России».

Комментируя прошедшие выборы, секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук назвал их высококонкурентными, а также отметил, что прошла кампания мирно.

Обратил он внимание и на то, что никаких замечаний по порядку подсчёта голосов с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней не возникло ни у кандидатов, ни у партий, ни у наблюдателей.