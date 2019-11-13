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Общество

Более 25 км берегов псковских водоёмов очистили от мусора в октябре

В октябре в Псковской области очистили от мусора более 25 км береговой линии водных объектов, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии. В мероприятиях ежегодной общероссийской акции «Вода России» приняли участие порядка 560 человек.

В 2019 году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Субботники по уборке от мусора берегов рек и озер организовали администрации муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами. Участники субботников убрали прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкосили траву.

В 2018 году также была проведена большая работа по очистке берегов водных объектов региона. Тогда за год были убраны 263 км береговой линии, участие в субботниках приняли более 3,3 тысяч человек.

Комитет по природным ресурсам и экологии поблагодарил всех, кто в течение 2019 года не оставался равнодушным к содержанию в чистоте псковской природы.

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