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Политика

Внутрипартийная проверка ждет главу Печорского района Дмитрия Сопотова

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял решение о проведении проверки по факту опубликованного на YouTube видео, на котором секретарь Печорского районного местного отделения партии Дмитрий Сопотов оскорбляет сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

На текущей неделе запланировано заседание президиума регионального политсовета, в ходе которого однопартийцы дадут оценку действиям Дмитрия Сопотова.

Ранее глава региона Михаил Ведерников инициировал проведение служебной проверки по факту недостойного поведения главы района, которым является Дмитрий Сопотов.

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