Рост ВВП ускорился в России

18:06, 13 ноября 2019, ПАИ

В третьем квартале текущего года в России ускорился рост внутреннего валового продукта, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в первом квартале текущего года ВВП вырос на 0,5% в годовом выражении, во втором – на 0,9%, в третьем – уже на 1,7%. Общий рост ВВП за девять месяцев этого года составил при этом 1,1%.

Однако в статистическом ведомстве отметили, что данные за третий квартал пока предварительные, а уточненная оценка ВВП появится 12 декабря.

Наибольшие темпы роста в третьем квартале имели авиаперевозки, сельское хозяйство и оптовая торговля газом. В частности, программа господдержки региональных внутренних авиаперевозок способствовала росту в сфере пассажирооборота на 6,2%. В сфере промышленности рост составил 2,9%. Также впервые в этом году зафиксирован существенный рост в сфере сельского хозяйства – в третьем квартале он составил 5,1%.