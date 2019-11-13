Клюквенные болота в Порховском районе поставят на учёт как особо охраняемые территории

09:08, 14 ноября 2019, ПАИ

В Порховском районе по иску прокурора администрация района поставит на кадастровый учет особо охраняемые природные территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Клюквенным болотам «Ситенское» и «Гладкий мох» в Порховском районе присвоили статус особо охраняемых природных территорий местного значения. При этом границы данных объектов не были установлены и описаны с указанием координат и отображением на картографических материалах. Сведения о них администрация района не представила в орган государственного кадастрового учета.

В этой связи природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к органу местного самоуправления, чтобы признать незаконным бездействие по установлению, описанию границ памятников природы и передаче сведений о них в Росреестр. Суд удовлетворил требования прокурора, на орган местного самоуправления возложили соответствующие обязанности.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение законным и обоснованным.