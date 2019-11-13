0
20:22
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
17:22
Елену Полонскую избрали главой Пскова
16:43
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
16:21
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Еще новости
Общество

Клюквенные болота в Порховском районе поставят на учёт как особо охраняемые территории

В Порховском районе по иску прокурора администрация района поставит на кадастровый учет особо охраняемые природные территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Клюквенным болотам «Ситенское» и «Гладкий мох» в Порховском районе присвоили статус особо охраняемых природных территорий местного значения. При этом границы данных объектов не были установлены и описаны с указанием координат и отображением на картографических материалах. Сведения о них администрация района не представила в орган государственного кадастрового учета.

В этой связи природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к органу местного самоуправления, чтобы признать незаконным бездействие по установлению, описанию границ памятников природы и передаче сведений о них в Росреестр. Суд удовлетворил требования прокурора, на орган местного самоуправления возложили соответствующие обязанности.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение законным и обоснованным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
13 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
Елену Полонскую избрали главой Пскова
13 ноября 2019
Елену Полонскую избрали главой Пскова 1
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
13 ноября 2019
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
13 ноября 2019
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»

Идет загрузка...