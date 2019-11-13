Молодой пассажир погиб в ДТП в Пушкиногорском районе

09:18, 14 ноября 2019, ПАИ

24-летний пассажир погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе 14 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла около 1:20 на 8-м километре автодороги Новгородка — Пушкинские Горы у деревни Рубилово Велейской волости. 22-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и автомобиль врезался в дорожное ограждение. По предварительной информации, молодой человек осуществлял маневр обгона.

Водителя госпитализировали с переломами и ушибами, пассажир от полученных травм скончался в больнице. 24-летнему пассажиру, получившему ушибы, госпитализация не потребовалась. По данному факту следователи проводят проверку.