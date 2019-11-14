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Общество

Арест автомобиля побудил великолучанина выплатить долги по алиментам

После ареста автомобиля житель Великих Лук выплатил задолженность по алиментам на сумму около 170 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На исполнении у приставов в отношении должника находились два исполнительных производства о взыскании с него алиментных платежей на детей от двух предыдущих браков. Мужчина не регулярно платил алименты, поэтому постоянно накапливалась задолженность. Одному ребенку он задолжал более 100 тысяч рублей, другому - свыше 65 тысяч рублей.

В результате приставы установили запрет на регистрационные действия с автотранспортом должника, вынесли постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также был наложен арест на автомобиль «Mazda», который оценили в сумму около 300 тысяч рублей. Должника предупредили, что в случае, если он не примет меры к погашению долга, автомобиль передадут на торги.

Отец-должник уже через неделю погасил всю сумму задолженности по алиментным платежам перед своими детьми. Арест с автомобиля снят. Исполнительные производства окончены.

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