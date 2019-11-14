Арест автомобиля побудил великолучанина выплатить долги по алиментам

13:03, 14 ноября 2019, ПАИ

После ареста автомобиля житель Великих Лук выплатил задолженность по алиментам на сумму около 170 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На исполнении у приставов в отношении должника находились два исполнительных производства о взыскании с него алиментных платежей на детей от двух предыдущих браков. Мужчина не регулярно платил алименты, поэтому постоянно накапливалась задолженность. Одному ребенку он задолжал более 100 тысяч рублей, другому - свыше 65 тысяч рублей.

В результате приставы установили запрет на регистрационные действия с автотранспортом должника, вынесли постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также был наложен арест на автомобиль «Mazda», который оценили в сумму около 300 тысяч рублей. Должника предупредили, что в случае, если он не примет меры к погашению долга, автомобиль передадут на торги.

Отец-должник уже через неделю погасил всю сумму задолженности по алиментным платежам перед своими детьми. Арест с автомобиля снят. Исполнительные производства окончены.