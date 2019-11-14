Михаил Ведерников о впечатлениях от знакомства с рассекреченными псковскими документами

13:49, 14 ноября 2019, ПАИ

«Шок и ужас» - именно так охарактеризовал свои впечатления от знакомства с рассекреченными документами губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На встрече с журналистами он подчеркнул, что регион вторым присоединился к проекту

Поискового движения России по истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях - «Без срока давности».

«Но по масштабу и объему своего участия мы на сегодняшний день пока на первом месте», - добавил Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Псков – один из первых городов, который встретил Великую Отечественную войну и натиск фашистов. Город целых три года находился под оккупацией, здесь казнено порядка 17 тысяч человек мирного населения», - продолжил глава региона.

Он подчеркнул, что при изучении рассекреченных материалов, копии которых УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, и которые были представлены 14 ноября на научно-практической конференции в Пскове, возникает страх от пережитого людьми, от количества жертв.

«Дети, в том числе младенцы, которых находили убитыми вместе с матерями. Причем их не просто расстреливали, черепа были проломлены, вероятнее всего прикладами винтовок и автоматов. И это содрогает душу», - сказал губернатор.

14 и 15 ноября в Пскове проходит научно-практическая конференция, в ходе которой историки, краеведы, работники музеев и архивов, преподаватели обсуждают вопросы изучения истории Великой Отечественной войны.

С 14 часов работают экспертные площадки:

Круглый стол «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности» - трансляция здесь >>>.

Архивные документы о преступлениях нацистов против мирного населения: проблемы репрезентации и публикации - трансляция здесь >>>.

Презентация проекта «Поисковое движение России “Без срока давности…” как новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях» - трансляция здесь >>>.

Познакомиться с рассекреченными документами можно здесь >>>.