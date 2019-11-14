Первые этапы новой системы безопасности внедрены во всех крупных музеях России
Первые этапы новой системы безопасности внедрены во всех крупных российских музеях, сообщил вице-премьер Ольга Голодец на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
«Во всех крупных музеях уже введены первые этапы новой системы безопасности», - отметила Голодец, уточнив, что среди этих музеев есть и Третьяковская галерея.
Вопрос усиления охраны музеев возник после кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи 27 января. Похитителя задержали по горячим следам, картину удалось вернуть. Во время происшествия полотно получило несколько царапин.
Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - «Культурные коды в условиях глобализации».