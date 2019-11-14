Более 500 псковских учащихся присоединились к Единому дню пенсионной грамотности

16:32, 14 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области более 500 школьников и студентов присоединились к Единому дню пенсионной грамотности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Ежегодная образовательная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодежи прошла по всей России 14 ноября. Псковские учащиеся посетили управления и клиентские службы Пенсионного фонда во всех районах области. На факультативных уроках специалисты территориальных органов ПФР рассказали молодежи о способах формирования их будущей пенсии, как можно повлиять на ее размер. В Пскове и Великих Луках об этом узнали будущие экономисты и юристы - студенты ПсковГУ и сельскохозяйственной академии.

«В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но все же, каждый из нас в свое время достигнет пенсионного возраста. Условия жизни на пенсии – лучшая оценка результата той трудовой жизни, в которую вступает сегодняшняя молодежь», - отметила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова. Она пояснила, что сегодня пенсия формируется по новым правилам, в системе обязательного пенсионного страхования она не является пособием по старости от государства, одинаковым для всех. У молодых людей есть возможность самостоятельно формировать будущую пенсию, стремиться к её увеличению.

Для проведения занятий в Псковскую область поступило 6 тысяч экземпляров учебника «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который ПФР подготовил и распространил по всем регионам России. В нем можно найти ключевую информацию о российской пенсионной системе, способах формирования будущей пенсии, программах и услугах ПФР. Сведения изложены в доступной для подростков форме, в издании есть схемы, инфографика и рисунки. В заключение читателям предлагается пройти тест, чтобы проверить свои знания. Данное учебное пособие поступит в библиотеки, его распространят среди учащихся, студентов и педагогов.

Образовательная программа продлится до конца года.