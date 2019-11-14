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Общество

Мигранты хотят зарабатывать больше жителей России

Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья хотят зарабатывать больше, чем граждане России, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса быстрого поиска работы и сотрудников Worki.

Аналитики сервиса изучили отзывы порядка 1,7 миллионов кандидатов, претендующих на низкоквалифицированную работу. Речь идёт, например о грузчиках и водителях. В среднем по России в этих специальностях трудовые мигранты хотят получать зарплату в 54,5 тысяч рублей, а жители России согласны и на 47 тысяч рублей. При этом разрыв между ожиданиями по зарплатам россиян и приезжих зависит от конкретной профессии. Самая большая разница отмечена у водителей (14%), а самая маленькая – у продавцов (2,4%).

Отличаются зарплатные ожидания и по субъектам России. Самая незначительная разница отмечена в Москве — в среднем на 640 рублей. А самыми требовательными к зарплате оказались мигранты в Нижнем Новгороде и Самаре. Там самая большая разница в зарплатных ожиданиях – 5 тысяч 150 рублей и 2 тысячи 100 рублей соответственно.

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