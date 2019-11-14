Мигранты хотят зарабатывать больше жителей России

17:46, 14 ноября 2019, ПАИ

Трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья хотят зарабатывать больше, чем граждане России, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса быстрого поиска работы и сотрудников Worki.

Аналитики сервиса изучили отзывы порядка 1,7 миллионов кандидатов, претендующих на низкоквалифицированную работу. Речь идёт, например о грузчиках и водителях. В среднем по России в этих специальностях трудовые мигранты хотят получать зарплату в 54,5 тысяч рублей, а жители России согласны и на 47 тысяч рублей. При этом разрыв между ожиданиями по зарплатам россиян и приезжих зависит от конкретной профессии. Самая большая разница отмечена у водителей (14%), а самая маленькая – у продавцов (2,4%).

Отличаются зарплатные ожидания и по субъектам России. Самая незначительная разница отмечена в Москве — в среднем на 640 рублей. А самыми требовательными к зарплате оказались мигранты в Нижнем Новгороде и Самаре. Там самая большая разница в зарплатных ожиданиях – 5 тысяч 150 рублей и 2 тысячи 100 рублей соответственно.