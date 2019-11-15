Новый военком Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 ноября в 11:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет новый военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков. О его назначении стало известно 16 октября. До переезда в Псков Сергей Судаков занимал должность начальника штаба, 1-го заместителя командующего войсками 2-й общевойсковой армии.
В Псковской области сейчас проходит осенний призыв, до конца года военкомат должен отправить на срочную службу 600 новобранцев. В прямом эфире начальник военного комиссариата поделится своим видением главных направлений работы военкоматов региона, расскажет о промежуточных результатах призывной кампании, оценит здоровье псковских призывников, эффективность поиска уклонистов, бытовые условия в современной армии.
Вопросы Сергею Судакову можно оставить на странице ПАИ-live.