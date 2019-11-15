Военком Псковской области: Молодежь мало занимается своим здоровьем

12:27, 15 ноября 2019, ПАИ

«Молодежь мало занимается своим здоровьем», — подчеркнул военный комиссар Псковской области Сергей Судаков в прямом эфире ПАИ-live 15 ноября.

Военком отметил, что с каждым годом наблюдается тенденция к увеличению процента не призыва в вооруженные силы по состоянию здоровья (12% в прошлом году, 14% в 2019-м).По его словам, в основном у призывников выявляются заболевания опорно-двигательной системы и психические заболевания.

Сергей Судаков сообщил, что вооруженные силы выступают с инициативой по возвращению в школу начальной военной подготовки, в рамках которой учеников старших классов учили бы использованию защитных средств, выполнению нормативов, сборке и разборке оружия. «Это же интересно, важно только правильно организовать. Это не должно стать наказанием и повинностью, такие занятия должны быть интересными, и тогда у молодых людей будут вырабатываться предпочтения», — пояснил Сергей Судаков.

«А пока все хотят в ВДВ и спецназ, а попасть туда непросто, требования высокие», — сказал военный комиссар.

Сергей Судаков сообщил, что псковичей преимущественно призывают в РВСН, Преображенский и Семеновский полки. По его словам, в 76-ю дивизию ВДВ псковским призывникам попасть непросто, поскольку введен экстерриториальный принцип — на службу отправляют в другой регион, но есть, конечно, исключения.