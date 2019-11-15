Лед на Псковско-Чудском озере может появится 21 ноября

12:52, 15 ноября 2019, ПАИ

Лед на Псковско-Чудском озере может появится уже 21 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Прогнозируется, что в этот же день лед появится на реках Великой, Волхов, Свирь, а также на озере Ильмень.

Появление льда на Неве ожидается 24 ноября, на Водораздельном канале появление льда может произойти 12 ноября, Верхней Шексне — 15 ноября, Белом озере — 17 ноября, Приладожских каналах — 20 ноября.

С 15 ноября в Санкт-Петербурге завершается навигационный период для разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов, расположенных на рукавах реки Невы.