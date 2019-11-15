Объявлен конкурс на разработку эмблемы Псковского района с логотипом к 75-летию Победы

13:31, 15 ноября 2019, ПАИ

В Псковском районе объявлен конкурс на разработку девиза праздника, эмблемы муниципалитета с логотипом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 15 декабря.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, конкурс проводит центр развития творчества детей и молодежи Псковского района.

Организационный комитет конкурса отберёт работы победителей, которые после будут использованы для графического и шрифтового оформления внешних и внутренних документов, презентаций, раздаточной, рекламной и сувенирной продукции, а также девиза, используемого для оформления мероприятий празднования в Псковском районе.

Свои работы псковичи могут отправлять в центр развития творчества детей и молодежи Псковского района по адресу: Псков, улица Школьная, 26 или на электронный адрес: org509@pskovedu.ru.