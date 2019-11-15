Подсчитан размер будущих пенсий жителей России

13:48, 15 ноября 2019, ПАИ

К 2050 году пенсия будет замещать только половину прежнего дохода жителей России, зарабатывающих на уровне минимального размера оплаты труда. К такому выводу пришли экономисты РАНХиГС, сообщает РБК.

По прогнозам специалистов, коэффициент замещения, указывающий на благосостояние пенсионеров, будет расти в ближайшие пять лет. Отношение пенсии к зарплате будет корректироваться за счет повышенной индексации.

Экономисты подчеркнули, что индексация пособий выше уровня инфляции закреплена пенсионной реформой до 2025 года. Если власти ее не продлят, то коэффициент начнет падать и к 2025 году высокие пенсии смогут получать только люди с большими доходами. Таким образом, с 2025 года пенсия для работников с минимальными зарплатами может начать резко сокращаться, а коэффициент замещения [отношения пенсии к зарплате – ПАИ] у этой группы населения снизится до 53%. Сейчас он составляет 74%.