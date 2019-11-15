0
15:01
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
14:11
«В добрые руки»: Собаки-старички псковского приюта «Лесопилка»
13:09
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря
12:46
Как служат новобранцы: ПАИ-live с новым военным комиссаром Псковской области
12:17
Кризисная служба для женщин с детьми: Куда бежать от мужа-насильника?
11:37
Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания
11:24
Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»
Еще новости
Общество

Эстония заинтересована в привлечении на работу в госсектор русскоязычных сотрудников

Эстония заинтересована в привлечении на работу в госсектор русскоязычных сотрудников, пишет Delfi.ee со ссылкой на министра государственного управления Яака Ааба.

По его словам, результаты анализа подтвердили, что русскоязычные молодые люди отказываются от участия в конкурсах на соискание вакансий в госсекторе, так как считают, что их знаний эстонского языка недостаточно для этой работы.

«Это печально, поскольку на государственной службе много интересных возможностей для разных специалистов — начиная с полицейских и спасателей и заканчивая ИТ-специалистами. Если работа в госсекторе представляет интерес, я призываю присылать резюме всех желающих, — отметил министр. - Мы заинтересованы в привлечении русскоязычных специалистов также и по той причине, что хотели бы оказывать более качественные услуги населению, особенно это касается таких регионов как Ида-Вирумаа и Харьюмаа».

У чиновника также вызывает беспокойство факт, что русскоязычные молодые люди ничего не знают о свободных вакансиях в госсекторе.

Яак Ааб уверен, что усилия нужно направить на взаимодействие госсектора с гимназиями и вузами, придумать дополнительные возможности для обучения рофессиональному эстонскому языку, а также улучшить информирование о возможностях работы и наличии мер дополнительной поддержки желающих работать в госсекторе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
15 ноября 2019
РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря
15 ноября 2019
Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря
Как служат новобранцы: ПАИ-live с новым военным комиссаром Псковской области
15 ноября 2019
Как служат новобранцы: ПАИ-live с новым военным комиссаром Псковской области
Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания
15 ноября 2019
Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания
Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»
15 ноября 2019
Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»
ПАИ-live с новым военным комиссаром региона ЭФИР ЗАВЕРШЕН
15 ноября 2019
ПАИ-live с новым военным комиссаром региона ЭФИР ЗАВЕРШЕН 1
Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова
15 ноября 2019
Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова
ФОТОФАКТ: Сотрудники псковской Госавтоинспекции сдали кровь
15 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Сотрудники псковской Госавтоинспекции сдали кровь

Идет загрузка...