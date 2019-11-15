Эстония заинтересована в привлечении на работу в госсектор русскоязычных сотрудников

14:05, 15 ноября 2019, ПАИ

Эстония заинтересована в привлечении на работу в госсектор русскоязычных сотрудников, пишет Delfi.ee со ссылкой на министра государственного управления Яака Ааба.

По его словам, результаты анализа подтвердили, что русскоязычные молодые люди отказываются от участия в конкурсах на соискание вакансий в госсекторе, так как считают, что их знаний эстонского языка недостаточно для этой работы.

«Это печально, поскольку на государственной службе много интересных возможностей для разных специалистов — начиная с полицейских и спасателей и заканчивая ИТ-специалистами. Если работа в госсекторе представляет интерес, я призываю присылать резюме всех желающих, — отметил министр. - Мы заинтересованы в привлечении русскоязычных специалистов также и по той причине, что хотели бы оказывать более качественные услуги населению, особенно это касается таких регионов как Ида-Вирумаа и Харьюмаа».

У чиновника также вызывает беспокойство факт, что русскоязычные молодые люди ничего не знают о свободных вакансиях в госсекторе.

Яак Ааб уверен, что усилия нужно направить на взаимодействие госсектора с гимназиями и вузами, придумать дополнительные возможности для обучения рофессиональному эстонскому языку, а также улучшить информирование о возможностях работы и наличии мер дополнительной поддержки желающих работать в госсекторе.