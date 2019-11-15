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Общество

«Урок экологии» в рамках проекта «Чистая страна» провели в гуманитарном лицее Пскова

«Урок экологии» организовала «Единая Россия» совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области - компанией «Экопром» в гуманитарном лицее Пскова. Мероприятие состоялось в рамках партпроекта «Чистая страна» 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Главная задача сегодня – не только донести до школьников информацию о необходимости переработки вторичного сырья и возможных последствиях накопления отходов в окружающей среде, но и сформировать у них ответственное отношение к этому вопросу. У них должно возникнуть желание совершать практические шаги по решению проблемы с отходами в повседневной жизни, внести свой вклад», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

Урок для десятиклассников провёл представитель регоператора по обращению с ТКО Псковской области, эколог Павел Шевчук. Он рассказал школьникам о раздельном сборе и вторичной переработке мусора. Также ребята получили рекомендации по утилизации бытовых отходов.

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«Урок экологии» в рамках проекта «Чистая страна» провели в гуманитарном лицее Пскова «Экопром» призвал псковские управляющие организации предоставлять сведения о собственниках и пользователях помещений Результаты опроса: Псковичам не хватает контейнеров для раздельного сбора мусора Должники за вывоз ТКО в Псковской области получат уведомления от «Экопрома» Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора Новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами утвердили в России Клиентский центр компании «Экопром» открылся в Великих Луках И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше Штрафовать за нераздельный сбор мусора предложили в России
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