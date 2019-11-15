«Урок экологии» в рамках проекта «Чистая страна» провели в гуманитарном лицее Пскова

15:22, 15 ноября 2019, ПАИ

«Урок экологии» организовала «Единая Россия» совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области - компанией «Экопром» в гуманитарном лицее Пскова. Мероприятие состоялось в рамках партпроекта «Чистая страна» 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Главная задача сегодня – не только донести до школьников информацию о необходимости переработки вторичного сырья и возможных последствиях накопления отходов в окружающей среде, но и сформировать у них ответственное отношение к этому вопросу. У них должно возникнуть желание совершать практические шаги по решению проблемы с отходами в повседневной жизни, внести свой вклад», - подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.

Урок для десятиклассников провёл представитель регоператора по обращению с ТКО Псковской области, эколог Павел Шевчук. Он рассказал школьникам о раздельном сборе и вторичной переработке мусора. Также ребята получили рекомендации по утилизации бытовых отходов.