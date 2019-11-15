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Общество

Режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной изменится в Пскове

В Пскове изменится режим работы светофора на пересечении улиц Труда и Школьной. Соответствующее предложении поддержали члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий пояснил, что из-за работы светофора утром и вечером в этом районе образовываются километровые пробки.

Представитель городского ГИБДД подтвердил, что в пиковые часы на дороге, где находится светофор, наблюдается скопление транспортных средств. Он предложил уменьшить движение пешеходов на 5 секунд и на 5 секунд сократить разрешающий «зеленый» на улице Школьной.

По итогам обсуждения члены комиссии поддержали предложение ГИБДД, режим работы светофора на перекрестке улиц Труда и Школьной будет изменён.

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