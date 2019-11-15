Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты

17:56, 15 ноября 2019, ПАИ

Cоздать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты предложил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на федеральном организационном комитете по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 15 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, комитет провел первый заместитель председателя правительства России Юрий Осипов.

«Учитывая не только общественное мнение, но и пожелания родственников погибших военнослужащих, ветеранов Воздушно-десантных войск и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, такая работа действительно имела бы высокое патриотическое значение для страны», — подчеркнул Василий Осипов.

Члены оргкомитета поддержали это предложение. Отмечается, что созданием документальной ленты займется телеканал «Звезда».

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал документ о проведении на федеральном уровне памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Региональный комитет по подготовке к памятной дате возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.