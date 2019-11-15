Единовременную выплату семьям погибших воинов 6-й роты планируют увеличить при софинансировании Москвы

18:22, 15 ноября 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов внес предложение по софинансированию из федерального бюджета единовременной выплаты семьям погибших воинов-десантников 6-роты, чтобы увеличить ее размер.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, председатель правительства России, руководитель федерального организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Юрий Осипов поддержал эту инициативу и заверил, что данный вопрос будет проработан.

В настоящее время в бюджете области предусмотрено более 6 млн рублей для единовременной выплаты, которая для каждой семьи составит 50 тыс рублей.

Рассказывая о ходе капитального ремонта памятника 6-й роты «Купол», Василий Осипов отметил, что уже выполнен демонтаж монумента и частично фундамента. Завершить реконструкцию подрядчик планирует в 2020 году, до начала основных памятных мероприятий. «Проблемных вопросов по объекту нет. Утвержден проект благоустройства прилегающей территории, с поддержкой спонсоров выкуплен и подготовлен к строительству земельный участок, ведется работа по установке скульптуры Архангела Михаила»,- отметил вице-губернатор.

Также Василий Осипов рассказал, что проделана большая работа по ремонту автодороги на кладбище «Орлецы», где покоятся бойцы 6-й роты. За счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» там восстановлены 2,5 километра дорожного полотна и поставлены новые остановочные павильоны.

Кроме того, в муниципальных образованиях определены места и подготовлены фундаменты для установки памятных бюстов 20-ти десантникам 6-й роты в 12 муниципалитетах региона. Работы проводились по согласованию с родственниками погибших военнослужащих.

Во время выступления Василий Осипов также поблагодарил руководство Министерства обороны РФ за выделение средств и выполнение работ по улучшению инфраструктуры военных городков «Завеличье» и «Череха».

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал документ о проведении на федеральном уровне памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Региональный комитет по подготовке к памятной дате возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.