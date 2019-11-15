Более 4,5 тыс. электромобилей насчитали в России

22:48, 15 ноября 2019, ПАИ

4,6 тыс. электромобилей насчитали в России по состоянию на 1 июля этого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что более 80% этого парка приходится на модель Nissan Leaf, что в количественном выражении составляет 3,7 тыс. штук. Также в России зарегистрировано 350 электромобилей американской марки Tesla, куда входят модели 3, S и X.

Немногим меньше в стране числится электрокаров Mitsubishi I-MIEV (308 штук). В список самых популярных электромобилей в России также вошли Lada Ellada (96 шт.), Jaguar I-Pace (82 шт.) и Renault Twizy (37 шт.).

Эксперты «Автостата» отмечают, что российский парк электромобилей растет за счет подержанных машин, что особенно отчетливо видно по статистике последних трех лет.