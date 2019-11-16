Ремонт музыкальной школы имени Римского-Корсакова в Пскове планируют завершить до конца года

22:16, 16 ноября 2019, ПАИ

В Пскове идут ремонтно-реставрационные работы в здании музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова. Завершить мероприятия планируется до конца текущего года.

На объекте 16 ноября побывал губернатор Михаил Ведерников, его сопровождал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона.

Представитель подрядной организации рассказал, что рабочие трудятся сейчас в три смены, чтобы успеть завершить всё намеченное.

Предприняты меры по сохранению уникальных старинных дверей - они сняты и доставлены в мастерскую для снятия слоев краски и восстановления утраченных элементов. После завершения всех мероприятий их вернут на место. Кроме того, на фасаде здания планируется разместить надпись - «Отделение государственного банка», она была здесь в момент появления здания в 1904 году. Буквы уже изготавливаются.

Михаил Ведерников отметил, что реставрационные работы сделают это строение удивительно красивым.

На ремонт и оснащение музыкальной школы выделено 140 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. ​