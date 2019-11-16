0
21:49
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
17:37
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
14:51
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
13:52
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
12:31
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
10:30
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
23:18
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Ремонт музыкальной школы имени Римского-Корсакова в Пскове планируют завершить до конца года

В Пскове идут ремонтно-реставрационные работы в здании музыкальной школы №1 имени Н.А. Римского-Корсакова. Завершить мероприятия планируется до конца текущего года.

На объекте 16 ноября побывал губернатор Михаил Ведерников, его сопровождал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона. 

Представитель подрядной организации рассказал, что рабочие трудятся сейчас в три смены, чтобы успеть завершить всё намеченное. 

Предприняты меры по сохранению уникальных старинных дверей  - они сняты и доставлены в мастерскую для снятия слоев краски и восстановления утраченных элементов. После завершения всех мероприятий их вернут на место. Кроме того, на фасаде здания планируется разместить надпись - «Отделение государственного банка», она была здесь в момент появления здания в 1904 году. Буквы уже изготавливаются. 

Михаил Ведерников отметил, что реставрационные работы сделают это строение удивительно красивым. 

На ремонт и оснащение музыкальной школы выделено 140 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. ​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
16 ноября 2019
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
16 ноября 2019
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
16 ноября 2019
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
16 ноября 2019
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
16 ноября 2019
Фитнес-тренер Наталья Ефимова номинирована на «Народное признание»
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
16 ноября 2019
Неиспользованные средства маткапитала в 2020 году проиндексируют
Древние бусы нашли археологи в Пскове
15 ноября 2019
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе

Идет загрузка...