Великолучанка пострадала от действий мошенника
51-летняя жительница Великих Лук лишилась части денег с банковской карты, поддавшись на уловки мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. По словам незнакомца, для предотвращения противоправных деяний необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Великолучанка сообщила требуемые данные, а через некоторое время с ее карты списали 4 тысячи рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование, добавили в ведомстве.