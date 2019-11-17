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Общество

Великолучанка пострадала от действий мошенника

51-летняя жительница Великих Лук лишилась части денег с банковской карты, поддавшись на уловки мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. По словам незнакомца, для предотвращения противоправных деяний необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Великолучанка сообщила требуемые данные, а через некоторое время с ее карты списали 4 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование, добавили в ведомстве.

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