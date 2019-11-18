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Общество

Новую модель развития региональной авиации планируют запустить с 2021 года

Новая модель развития региональной и местной авиации должна быть выработана в первой половине 2020 года, а использоваться в 2021-2024 годах. Как сообщается на сайте правительства России, об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на стратегической сессии по формированию концептуальных подходов долгосрочной стратегии развития региональных и местных гражданских авиаперевозок в России.

«Ближайший наш результат – конкретные правила, обновленная нормативная база, новая модель развития региональной и местной авиации, которая будет работать с 2021 по 2024 годы включительно. И далее в её развитие необходимо сформировать некую общую концепцию по долгосрочному периоду – с горизонтом 5-10 лет, чтобы последовательно, вне зависимости от Максим Акимов политического цикла, развивать этот сегмент, имея хорошо проработанную базу», - подчеркнул.

Отмечается, что работа выездной сессии прошла в формате «мозгового штурма» за круглыми столами и затронула все сегменты гражданской авиации.

В обсуждении проблемных вопросов и возможных механизмов их решения участвовали губернаторы, представители администрации президента России, руководители федеральных органов исполнительной власти, авиационной промышленности, аэропортовых холдингов, авиакомпаний и экспертное сообщество.

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