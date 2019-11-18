Tele2 первая в мире протестировала NB-IoT на коммерческой сети LTE-450

14:53, 18 ноября 2019, ПАИ

Tele2 провела первое в мире успешное тестирование стандарта NB-IoT на коммерческой сети LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450) в Москве. В испытаниях использовались беспроводные устройства SIMCom Wireless Solutions на базе чипсетов MediaTek MT2625. Сотрудничество компаний позволит ускорить распространение стандарта NB-IoT и заложить основу для массового подключения устройств интернета вещей на базе сетей 5G в будущем, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Тестирование устройств NB-IoT в диапазоне 450 МГц проходило на коммерческой сети LTE Tele2 в Москве, работающей по стандарту 3GPP Release 14 с поддержкой категории устройств Cat-NB2. Развертывание NB-IoT на частоте LTE 450 МГц обеспечивает самый большой радиус покрытия LTE сети одной базовой станцией (до 20 км). Это позволяет значительно сократить затраты на покрытие новых территорий. Преимущества диапазона подходят для реализации самых различных сценариев использования IoT, особенно в городской среде со сложными архитектурными особенностями или, напротив, в сельской местности.

В испытаниях на сети LTE-450 были задействованы высококачественные беспроводные IoT-модули SIMCom на базе чипсетов MediaTek MT2625, поддерживающих стандарт 3GPP Release 14 (Cat-NB2). Категория Cat-NB2 обеспечивает ряд улучшений по сравнению с первым поколением NB-IoT, включая увеличение скорости передачи данных и дополнительные функции для мобильности и определения местоположения. Для тестов партнеры Tele2 предложили энергоэффективные и экономичные устройства IoT.

NB-IoT – передовой стандарт связи, на базе которого операторы сотовой связи разворачивают сети для передачи данных с многочисленных устройств. Стандарт ориентирован на автономные устройства (cчетчики, датчики и др.) для сферы интернета вещей и M2M. Областями применениями NB-IoT могут быть умные парковки, трекеры, системы сигнализации и умной медицины, промышленные и сельскохозяйственные сценарии.

Одним из преимуществ стандарта является низкое энергопотребление, которое обеспечивается за счет передачи данных только в заданные временные интервалы. Это позволяет автономным датчикам NB-IoT работать до 10 и более лет без замены батареи. Технология удобна в эксплуатации: использование сети сотового оператора позволяет обеспечить быстрый запуск новых точек учета.

Директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Дмитрий Курилов отметил: «Распространение технологии NB-IoT позволит обеспечить массовое подключение и экономичную работу устройств. По прогнозу Ericsson, уже к 2024 году число IoT-подключений в мире достигнет 22 млрд, со среднегодовыми темпами роста на уровне 17%. Учитывая столь высокую динамику, Tele2 как высокотехнологичному оператору необходимо подготовить сеть к распространению стандарта и предложить инновационные сценарии внедрения. Мы первыми на телеком-рынке развернули NB-IoT в диапазоне, уникальность которого создает дополнительные преимущества для интернета вещей. LTE-450 гарантирует широкое покрытие, высокую проникающую способность и экономическую эффективность строительства».