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Общество

Лирическую комедию «Идеальный свидетель» покажут в Пскове 2 января

2 января 2020 года в Пскове в большом концертном зале областной филармонии состоится показ лирической комедии «Идеальный свидетель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Жених и невеста волею обстоятельств вынуждены предложить случайному встречному быть свидетелем на их свадьбе. Чтобы поразвлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в, казалось бы, вполне безобидную игру… Но результат этой игры оказывается довольно неожиданным!», - говорится в аннотации к спектаклю.

В спектакле заняты звёзды российского театра и кино: Илья Глинников, Игорь Ливанов и Елена Корикова.

Спектакль предназначен для лиц старше 12 лет. Билеты можно приобрести здесь>>>.

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