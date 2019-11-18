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Общество

Псковичи вышли в финал всероссийского конкурса «СМИротворец - 2019»

Псковичи вышли в финал ХI всероссийского журналистского конкурса «СМИротворец - 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Так, в финал вышла ученица псковской Школы межэтнической журналистики, студентка второго курса факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета Кира Суханова со своей статьей «Как я потеряла свою национальность».

В финале программа «Мы Пскопские» («Радио России – Псков»), ведущие которой – Олимпиада Еремина и Вера Потапова – исполняют в радиоэфире рекрутские, свадебные, лирические, солдатские, семейные и любовные песни, а также частушки.

Фильм ГТРК «Псков» о малочисленной финно-угорской этнической группе «Королевство сето» (автор Марина Михайлова) тоже вышел в финал конкурса.

25 ноября в Москве назовут имена победителей «СМИротворца-2019». После оглашения жюри результатов конкурса, продолжится интернет-голосование за его участников, итоги которого подведут в декабре.

«СМИротворец» — всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Он рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных, а также национально-культурных СМИ.

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