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Культура

На «Кремлевскую елку» с европейским купцом приглашают псковичей

Псковский музей-заповедник приглашает на культурно-образовательную программу «Кремлевская елка». Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, программа проводится в Приказной палате Псковского кремля и знакомит детей с традициями встречи Рождества и Нового года на Руси.

Участников программы встретит «жена псковского купца». Она расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые ёлки и что необычного внес в традиции празднования этой даты Пётр Первый. Гостем торжества станет «богатый европейский купец», который познакомит с иностранными обычаями проведения новогодних мероприятий.

Завершится мероприятие мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Программа рассчитана на школьников 1-11 классов и длится один час. Участие платное. Заказы на участие принимаются по телефону 8(8112) 72-45-74.

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