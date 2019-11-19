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Культура

Лекцию «о самом загадочном» музыкальном произведении проведёт для псковичей Николай Хондзинский

22 ноября в 19:00 в зале Большого концертного зала главный дирижер симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский расскажет об одном из самых загадочных произведений в истории музыки, которое прозвучит в Пскове на концерте симфонического оркестра Мариинского театра 12 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Симфонические танцы», завершенные Сергеем Рахманиновым в 1940 году, являются последним произведением в жизни композитора, своеобразным итогом его творческого пути, - отметили в дирекции. - Словно все вопросы, волновавшие композитора в течение жизни, смогли сформироваться в отчетливую музыкальную картину мира, состоящую из трех частей: «Полдень», «Сумерки» и «Полночь». Произведение в слушательском обиходе репутацию музыкального иносказания, тайного шифра, повествующего о добре и зле, жизни и смерти».

Организаторы мероприятия рассчитывают, что встреча с главным дирижером даст возможность любителям классической музыки «выйти за рамки общепринятого филармонического формата и глубже познакомиться с мировыми шедеврами классики».

Пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии. Вход свободный. 0+

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