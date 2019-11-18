Для остановки нарушителя на автомобиле псковским полицейским пришлось стрелять

16:55, 19 ноября 2019, ПАИ

В Пскове дорожные полицейские с помощью табельного оружия остановили автомобиль ВАЗ-21053, на котором пытался скрыться 21-летний молодой человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 17 ноября около 16:15 наряд ДПС попытался остановить движущуюся в районе дома №26в по Ленинградскому шоссе машину. Однако водитель проигнорировал требование. Дорожные полицейские организовали преследование автомобиля правонарушителя. Водитель не реагировал ни на проблесковые маяки, ни на требования остановиться, которые стражи порядка озвучивали по громкоговорителю.

На улице Лесной инспектор ДПС произвёл предупредительный выстрел, а после выстрелил в заднее правое колесо машины. В результате, автомобиль был остановлен.

Выяснилось, что водитель не имел документов на транспорт. Он пояснил, что взял автомобиль у друга без спроса, и поэтому уезжал от преследования.

В отношении водителя возбуждены несколько административных дел по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности), части 1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство).

Аналогичная погоня со стрельбой произошла 18 ноября около 23:00 в Великих Луках.