Стерлядь и форель выпустили в псковские водоёмы

12:21, 20 ноября 2019, ПАИ

В водоёмы Псковской области выпустили молодую стерлядь и мальков форели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, около 70 особей стерляди, выращенные на Осетровом рыболовном заводе «Ярославский» в Смоленской области, выпущены в водоём Центральной производственной станции по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб. Он расположен в деревне Гаврильцево Пустошкинского района.

Форель заселили в водоёмы садкового хозяйства «Эридан» в Дедовичском районе. Туда были выпущены более 9 тыс. 300 мальков. Вырастили их в Тверской области.

Перед выпуском всю рыбу осмотрели специалисты, которые убедились в безопасности условий ее перевозки и дальнейшего содержания.

По словам первого заместителя председателя комитета по ветеринарии региона Валерия Удалова, после карантинного содержания и разведения рыбу продадут в Псковской области и соседних регионах.

Псковская область – один из регионов-участников программы обмена природными ресурсами. В рамках этого проекта, например, выращенные на псковских водоёмах 9 тысяч особей сига были выпущены в Осиновецкой бухте Ладожского озера.