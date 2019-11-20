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Культура

Фотовыставку к Дню матери откроет Союз женщин России в Пскове

Фотовыставку «Не стареют душой наши мамы» откроет Псковское региональное отделение Союза женщин России в Пскове к Дню матери. Экспозиция разместится в фойе Государственного комитета по социальной защите Псковской области (Некрасова, 23). Её торжественное открытие состоится 22 ноября в 12:00, сообщила Псковскому агентству информации руководитель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Она рассказала, что фотовыставка стала итогом посещения Лавровского дома-интерната в Печорском районе и акции «Чужих стариков не бывает», которую Союз женщин России организовал к Дню пожилого человека. Активистки собрали книги, сладости, платки и передали их жителям интернатов в Великих Луках, в Печорском, Стругокрасненском, Гдовском и Палкинском районах.

«В Лавровском доме-интернате была организована программа для пожилых и проведена фотосессия. Каждый житель интерната получил в подарок свою фотографию, - рассказала Наталья Никифорова. -  Но мы захотели, чтобы портреты стариков увидело как можно больше людей, поэтому к Дню матери мы отобрали женские портреты и решили организовать фотовыставку».

Она отметила, что экспозицию планируется сделать передвижной.

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