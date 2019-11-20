Режиссёрский дебют актёра Джона Хилла представят в Пскове

13:43, 20 ноября 2019, ПАИ

В медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области в киноклубе Videodrome 28 ноября в 19:00 состоится показ фильма «Середина 90-х». Эта картина стала режиссёрским дебютом актёра Джона Хилла, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции.

В аннотации к картине отмечается, что лента рассказывает о взрослении юноши Стиви, который в поиске новых друзей становится членом тусовки «скейтеров-отщепенцев». «Калифорния, середина 90-х: компакт-диски еще не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты еще не засветились на MTV, а малыша Стиви все еще держат за ребенка и мама, и старший брат. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными, а его детство неминуемо катится по направлению к отрочеству, как по склону Беверли Хиллс», - сказано в описании фильма.

В рецензии на картину кинокритик «Афиши» Станислав Зельвенский написал, что фильм ровно такой, какой можно было бы ожидать «от дебютирующей в режиссуре умной голливудской звезды». «Демонстративно скромное, сделанное со вкусом и с чутким отношением к актерскому ремеслу автобиографическое кино про взросление», - отметил кинокритик.

Фильм «Середина 90-х» принимал участие в кинофестивале в Торонто (TIFF-2018) и Берлинском кинофестивале 2019 года.

Билеты на показ можно приобрести здесь >>>