Дни норвежской культуры состоятся в Пскове

14:20, 20 ноября 2019, ПАИ

В Пскове с 6 по 8 декабря пройдут Дни норвежской культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

6 декабря откроет Дни Норвегии в Пскове передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность». Она посвящена экологии и участию Норвегии в борьбе за неё.

За время Дней в Пскове будут показаны две норвежские ленты, посвященные 75-летию освобождения Северной Норвегии во Второй мировой войне. Показ первой картины «12-й человек» состоится 6 декабря в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Второй фильм «Выбор короля» представят псковичам 8 декабря.

7 декабря лекцию «Норвежский детектив на гребне волны» о феномене успеха норвежского детективного романа прочтёт переводчик произведений Ю Несбё Екатерина Лавринайтис.

В этот же день состоится концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики» с участием заслуженной артистки России Галины Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреата международных конкурсов Станислава Соловьёва (фортепиано). Они исполнят произведения Халфдана Кьерульфа, Юхана Свендсена, Юхана Халворсена и других норвежских композиторов.

На 8 декабря запланирована лекция «Норвегия – страна активного отдыха». Её представит специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства Елена Параничева.

В эти дни в галерее «Цех» развернётся передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно всё то, что неизвестно».

Программу Дней подготовило Генеральное консульство Королевства Норвегия. Подробный перечень мероприятий будет опубликован позже, отметили в пресс-службе дирекции.