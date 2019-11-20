11 новых спецавтомобилей отправились в центры социального обслуживания Псковской области

14:25, 20 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил руководителям муниципальных центров социального обслуживания ключи от 11-ти новых специализированных автомобилей. Торжественная церемония прошла 20 ноября у здания администрации Палкинского района в рамках рабочей поездки главы региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На церемонии вручения также присутствовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов, руководство региональных комитетов, социальные работники.

Автомобили получили центры социального обслуживания Псковского, Палкинского, Великолукского, Порховского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Невельского, Опочецкого, Островского и Печорского районов.

Губернатор подчеркнул, что это первая партия транспорта, которую регион получил в рамках региональной программы «Старшее поколение» по национальному проекту «Демография». Михаил Ведерников заметил, что данные автомобили предназначены для транспортировки маломобильных групп, пожилых граждан. Пригодятся они и для решения других социальных вопросов, остро стоящих перед жителями удаленных населенных пунктов в сельской местности. «Каждый район области получит такой автомобиль. Туда, где потребность в специализированном транспорте особенно велика, будут направлены несколько машин», — заявил глава региона. Он пожелал соцработникам получать от населения заслуженную благодарность как можно чаще.

Затем Михаил Ведерников осмотрел оснащение специализированных машин марки «Лада Ларгус». Они имеют необходимое оборудование для перевозки маломобильных групп граждан, на них будут доставлять пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных деревень в лечебные учреждения, где они смогут пройти медицинские обследования и диспансеризацию.

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» в Псковской области появились 29 автомобилей: 28 машин «Лада Ларгус» и одна «Газель Соболь». На их покупку потрачено около 23 млн рублей. До конца этого года в учреждения соцзащиты планируется передать остальной автотранспорт.