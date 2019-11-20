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Общество

15-летний баянист из Пскова стал лауреатом международного конкурса в Санкт-Петербурге

Баянист из Пскова Алексей Манушин стал лауреатом первой степени международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в детской музыкальной школе №4, где учится Алексей.

Участники конкурса — ансамбли и солисты от 7 до 18 лет. В состав жюри вошли профессора и доценты ведущих творческих вузов, известные музыканты и творческие деятели Санкт-Петербурга и Москвы.

Алексею Манушину 15 лет, поэтому, по положению конкурса, он не мог участвовать в своей возрастной категории 13-15 лет, так уже побеждал в ней. Поэтому в этом году юноша выступал в самой взрослой возрастной категории этого конкурса: 16-18 лет, где обычно участвуют студенты профессиональных музыкальных заведений. На конкурсе он сыграл произведения Баха, Макконена и Власова.

После конкурсных прослушиваний декан кафедры баяна и аккордеона Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, профессор Олег Шаров предложил юноше продолжить обучение в музыкальном училище при консерватории.

Алексей Манушин – неоднократный обладатель стипендии Псковской области «Юные дарования Псковщины», дважды ему присуждалось звание «Молодое дарование России».

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