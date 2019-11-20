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Общество

Российские автомобилисты выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, пишет РИА Новости.

По данным СМИ, с 22 ноября при получении или обновлении водительского удостоверения автомобилистов обяжут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем. Стоимость соответствующих справок в отдельных регионах России вырастет с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч рублей.

ТАСС сообщает, что 20 ноября вечером в Воронежском диспансере в очереди за справками ожидали 600 человек. Подобные очереди были зафиксированы в Оренбурге, Ярославле и Калининградской области.

«Сейчас медицинская справка для получения прав на категории А, В, М стоит 1 тыс. рублей, а на С, D, Е - 1,7 тыс. рублей, но после 22 ноября обследование для водителей категории А, B, М будет стоить 5,4 тыс. рублей, а для категорий С, D, Е - 6,1 тыс. рублей», – приводит ТАСС заявление департамента здравоохранения Воронежской области.

В начале июля министерство здравоохранения России предложило ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Изменения вступают в силу с 22 ноября.

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