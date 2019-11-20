Дмитрий Медведев призвал отказаться от долевого строительства в будущем

23:00, 20 ноября 2019, ПАИ

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что лучшая гарантия от появления обманутых дольщиков - это полный отказ от механизма долевого строительства в будущем. Как пишет ТАСС, об этом он сказал на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями.

«Институт такого долевого строительства носит уникальный характер и существует только в нашей стране, - приводит его слова издание. - Нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи [обманутых дольщиков] не будут появляться».

Дмитрий Медведев напомнил, что в России большое количество людей, пострадавших при использовании схем долевого финансирования, ждут восстановления своих прав. По его словам, что работа общественных организаций в этом направлении приносит большую пользу. «Мне кажется, еще нужно сейчас, во всяком случае по линии партии «Единая Россия», акцентировать внимание на то, чтобы таких случаев больше не возникало», - подчеркнул премьер-министр.

Дмитрий Медведев сказал однопартийцам о том, что правозащитная работа должна вестись на всех уровнях.